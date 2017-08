Drool hat das Veröffentlichungsdatum für die Xbox Version des Rhythm Violence Spiels Thumper genannt. Es könnte sogar eine Xbox One X kompabilität möglich sein.

Thumper – Noch diesen Monat

Thumper erschien im Oktober 2016 für PlayStation 4 und PC, nun soll es auch auf die Xbox One kommen.

Thumper erscheint am 18. August für die Xbox One. Es ist sogar möglich, dass das Spiel kompatibel mit der Xbox One X ist. Der Entwickler des Spiels hat nämlich gesagt, dass „sie denken das Thumper unglaublich in nativem 4K aussieht.“ Das Team hat zudem entschieden alle Vorteile der Vibration des Kontrollers zu nutzen. Die Vibration passt sich nämlich den Manövern des Spielers an.

Das Spiel besitzt klassische Rhythmus Mechaniken und schmeißt diese mit unglaublicher Geschwindigkeit auf die Spieler. Es gibt sogar eine VR Version des Spiels für PS VR und über Steam.

Aktuell ist der Titel erhältlich für PS4, Nintendo Switch und PC und kostet 19,99€. Der Preis für die Xbox One ist noch nicht veröffentlicht, aber sollte ungefähr den gleichen Betrag haben.

In diesem Jahr hatte Drool angekündigt, dass das Spiel auf die Xbox One kommt zusammen mit einem Vinyl Release des Soundtracks. Wie das Spiel auf der Xbox One aussieht, könnt ihr auch noch in dem folgenden Trailer sehen.