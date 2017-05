THQ Nordic gab heute in einer Pressemitteilung bekannt, dass This Is the Police in Kürze für PS4 und Xbox One erscheint.

This Is the Police – Ab dem 22. März 2017 für Konsolen

Rund ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung auf dem PC, dürfen ab dem 22. März 2017 auch Konsolenspieler ran. Ob es Verbesserungen oder Extras für die beiden Plattformen gibt, ist gegenwärtig nicht bekannt.

Inmitten einer Stadt, die dem Abgrund entgegen driftet, schlüpft ihr in die Rolle von Polizeichef Jack Boyd und dürft euch mit der hässlichen Fratze von Freeburg rumschlagen. Dabei geht es im Spiel um Korruption, Verbrechen und Intrigen.

Sobald es weitere Neuigkeiten zur Konsolenumsetzung gibt, lassen wir es euch wissen.