Wie euch sicherlich bekannt ist: Zu Thief soll es einen Film geben. Und jener scheint zusammen mit einem dazu passenden Spiel zu erscheinen!

Thief – Film auf BAsis eines neuen Spiels

Das berichten die Jungs von Straight Up Films, die den Streifen auf Basis der Spiele-IP machen. Das Studio aktualisierte seine Website am heutigen Freitag und erwähnte eben auch, dass ein neuer Ableger der Schleicht-Reihe in Arbeit ist.

„Thief ist ein episches Actionwerk, das zu einer großartigen Multi-Plattform Franchise heranwächst. Ursprünglich 1998 von Eidos Interactive veröffentlicht und von Square Enix verwaltet, umfasst die Reihe mehr als 15 Jahre an Bestehen und vier Sequels. Mit jeder Iteration gewann die Reihe neue Fans und konnte auf einer loyalen Fanbase aufbauen. Bekannt als eine der besten Spiele, die jemals erschaffen wurden, ist ein fünftes Sequel derzeit in Arbeit und erscheint zusammen mit der Filmadaption. Innerhalb dieser Steampunk Welt erzählt der Film ein neues Kapitel in der geschichtsträchtigen Welt des Helden.“

Schon seit 2014 ist bekannt, dass ein Film entsteht. Früher in diesem Jahr gab Straight Up Films bekannt, sich die Rechte gesichert zu haben. Für die Story sind die Screenwriter Adam Mason und Simon Boyes verantwortlich. Die Produktion übernehmen Marisa Polvino, Kate Cohen und Roy Lee.

Square Enix selbst hat bisher nicht Stellung bezogen. Es ist daher davon auszugehen, dass Thief 5 auf der E3 2017 enthüllt wird. Wir sind auf der Messe und berichten euch live vor Ort von allen Neuheiten!