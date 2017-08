Avalanche Studios, Expansive Worlds und astragon Entertainment freuen sich sehr das Releasedatum von theHunter: Call of the Wild für Xbox One und PlayStation 4 offiziell bekannt zu geben.

theHunter: Call of the Wild – Ab 02. Oktober verfügbar

Ab dem 02. Oktober 2017 dürfen endlich auch Konsolenbesitzer zum Preis von 39,99 Euro auf die Pirsch gehen. Die Konsolen-Version enthält neben dem Hauptspiel sowohl den Tents & Ground Blinds DLC als auch den ATV DLC.

Ursprünglich für PC entwickelt und seit Februar sowohl online als auch im stationären Handel erhältlich, bietet theHunter™: Call of the Wild Spielern ein großartiges Jagderlebnis inmitten einer riesigen offenen Welt, die sich über zwei großzügige, von Deutschland und dem Pazifischen Nordwesten der USA inspirierten Jagdgebiete erstreckt. Das Spiel wurde unter Verwendung der Apex – Avalanche Studios Open World Engine entwickelt, die eine Grafik mit beeindruckendem Detailgrad ermöglicht. Bei theHunter™: Call of the Wild handelt es sich um ein eigenständiges, Abonnement-freies Spiel. Nach Release ist die Einbindung weiterer Inhalte in Form von DLCs geplant.