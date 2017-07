Nachdem es bereits allerhand Spekulationen gab, ließ Telltale Games gestern die Katze aus dem Sack. The Wolf Among Us Season 2 erscheint im kommenden Jahr 2018! Dabei führen die Entwickler die Geschichte von Bigby Wolf fort.

The Wolf Among Us – Fans liebten das Original

Wegen „einer überwältigen Anzahl an Fanwünschen seit dem Staffelfinale in 2014“ habe man sich dazu entschieden ein Sequel zu produzieren. Bis die zweite Season aber erscheint, vergeht noch eine Menge Zeit. Denn sie erscheint erst in der zweiten Hälfte von 2018. Mit dabei sind dann neue Charaktere, wobei Adam Harrington und Erin Yvette ihre Rollen von Bigby Wolf und Snow White einmal mehr übernehmen.

Das Spiel erscheint für PC, PS4, Xbox One, iOS und Android. Weitere Plattformen wolle man zu einem späteren Zeitpunkt ankündigen.