In Zusammenarbeit mit dem Entwickler LKA.it bestätigt Wired Productions heute, dass das psychologische First-Person-Adventure The Town of Light am 6. Juni 2017 digital und im Handel erhältlich sein wird. Mit dabei: zahlreiche Verbesserungen und begleitende Inhalte für das Debüt auf Konsolen. The Town of Light erscheint für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC. Der Vertrieb der physischen Edition wird in Zusammenarbeit mit THQ Nordic abgewickelt.

The Town of Light – Infos zum Spiel

Als verbesserte Version des Originals erscheint die Neuauflage von The Town of Light nicht nur mit Sóleys emotionaler Ballade. Außerdem bietet sie Spielern neue Rätsel, mehr Inhalte, die zur Story beitragen, überarbeitete Sprechrollen und Dialoge, neue Interaktive Elemente, verbesserte Grafik und ein neues User Interface, was zu einer runderen und immersiveren Spielerfahrung beiträgt. Aus der Perspektive der 16-jährigen Renée, die an den Symptomen einer psychologischen Krankheit leidet, müssen Spieler Antworten auf die vielen Fragen, die ihre Vergangenheit aufwirft, an dem Ort finden, an dem sie den Großteil ihrer Jugend verbrachte. Sie begeben sich auf eine Reise, auf der die Grenzen von interaktiver Unterhaltung, Storytelling und Realität zunehmend verschwimmen.