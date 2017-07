Focus Home Interactive und Deck13 haben eine (kostenlose) Demo zum Hardcore Action-RPG The Surge angekündigt. Diese erscheint auf PC, PS4 und Xbox One. Und zwar schon kommende Woche!

The Surge – Demo irgendwann nächste Woche

Konkrete Details zur Veröffentlichung der Demo haben die beiden Unternehmen bisher nicht genannt. Auch die Länge der Demo ist nicht bekannt oder wo ihr im Spiel startet. Wenn ihr das Spiel nicht kennt: The Surge ist ein Action-RPG in einer dystopischen Zukunft. Die Erde endet sich ihrem geologischen Ende und die letzten verbleibenden Menschen kämpfen ums Überleben.

In der Zwischenzeit haben künstliche Intelligenz und Technologie so ziemlich alle Berufszweige erobert. Deswegen leben viele Menschen in Slums oder ländlichen Regionen, wo sie ihre Arbeit mit Exoskeletten erledigen.

Unseren Test zum Spiel findet ihr hier.