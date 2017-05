NIS America und die flashpoint AG freuen sich bekannt zu geben, dass die PlayStation 4-Fassung von The Silver Case am 21. April 2017 erscheinen wird. Mit dabei sind die zwei brandneuen Story-Kapitel “YAMI” und “WHITE OUT PROLOGUE” sowie zwei zusätzliche Tracks und zwölf Remixes von Akira Yamaoka, Erika Ito und dem Grasshopper Sound Team.

The Silver Case – Infos zu den neuen Kapiteln

“YAMI” spielt mehrere Monate nach dem letzten Kapitel und fungiert als Abschluss des Hauptspiels. Das zweite Zusatzkapitel “WHITE OUT PROLOGUE” macht einen Zeitsprung und stellt eine Verbindung zwischen dem The Silver Case-Universum und dem episodischen Nachfolger The Silver Case: Ward 25 her.

Im Jahr 1999 hält ein Serienmörder die Stadt in Atem. Die Morde scheinen mit dem berüchtigten „Silver Case“ vor 20 Jahren in Verbindung zu stehen. Die Detektive verdächtigen daher Kamui Uehara, den damaligen legendären Serienmörder und Attentäter von mehreren Regierungsbeamten. Doch wer ist dieser Serienkiller tatsächlich? Ist Kamui wirklich zurückgekehrt oder werden seine Taten imitiert? Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Mitgliedes der Special Force Unit und erhält die Aufgabe den Serienmörder zu finden. Um die Wahrheit aufzudecken, muss der Spieler in der Stadt ermitteln, Zeugen befragen, Informationen entlocken, Rätsel lösen und Beweise sichern.

