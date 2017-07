The Sexy Brutale ist das neueste Spiel, welches einen Nintendo Switch Port haben könnte.

The Sexy Brutale – Möglich ist es

Der Entwickler von The Sexy Brutale Tequilla Works hat bis jetzt noch nichts zu einer Nintendo Switch Version gesagt. Aber eine Chance, dass der Titel für die Plattform kommt ist trotzdem noch vorhanden. Das Spiel hat nämlich kürzlich ein Rating von PEGI bekommen. Dabei handelt es sich um das europäische Rating System für Apps und Spiele.

Es ist zwar keine offizielle Ankündigung für einen Switch Release, doch es kann ein Indikator dafür sein. Vielleicht will das Studio aber auch nur etwas für einen zukünftigen Titel herausfinden.

The Sexy Brutale ist ein Mörder/Mystery Titel, der in einer riesigen Villa stattfindet. Dort ist nämlich einiges schief gelaufen. Soweit gibt es den Titel für PS4, Xbox One und PC über Steam. Eine physische „Full House Edition“ gibt es bereits in Europa. Wer diese in Nordamerika erwerben möchte, muss dagegen noch bis zum 8. August warten. Die Box beinhaltet eine Einleitung bzw. Artbook sowie den original Soundtrack als physische CD.