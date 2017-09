Der amerikanische Publisher Alliance Digital Media kündigt die Veröffentlichung von The Norwood Suite vom New-Yorker-Entwickler und Jazz-Musiker Cosmo D an.

The Norwood Suite – Infos zum Spiel

Das First-Person-Adventure vereint das Sonderbare mit dem Wunderbaren. Es spielt in einem abgelegenen Hotel in der nahen Zukunft, wo die Spieler eine surreale Welt voller Geheimnisse, seltsamer Sehenswürdigkeiten und Klänge, gefüllt mit Kunst, Musik und Mysterien aus der Vergangenheit und Gegenwart entdecken und erforschen können.

Das Hotel Norwood wird von ungewöhnlichen Charakteren bewohnt, die unterschiedliche Geheimnisse und Beweggründe haben. Spieler können in die Geschichte des Hotels, der einzelnen Räume, seiner Gäste und seiner Mitarbeiter eintauchen und zu den Hotelgästen charakterspezifische Gegenstände und Erinnerungsbruchstücke sammeln. Während dieser nicht-linearen Erfahrung muss man zwischen Freunden und Feinden unterscheiden, indem man den individuellen Erzählungen und Geheimnissen der verschiedenen Charaktere sehr genau zuhört. Das Spiel bietet eine fantastische Geschichte, bei der hinter jeder Ecke mehr Spannung wartet.

In The Norwood Suite setzt Entwickler und Schöpfer Cosmo D den Weg seines erfolgreichen Freeware-Titels Off-Peak fort, der 2015 veröffentlicht wurde. Der gefeierte Cellist, der für seine Arbeit in der New Yorker Elektro-Musikgruppe Archie Pelago bekannt ist, stellt auch den Soundtrack des Spiels zur Verfügung.

„Wir freuen uns, dass wir jetzt so knapp vor der Veröffentlichung von The Norwood Suite stehen. Das Team besteht aus riesigen Abenteuer-Fans, so dass dieses Projekt eine echte Herzensangelegenheit war“, sagte Jay Gelman, CEO von Alliance Digital Media.

„Der wahre Charme dieses Spiels liegt in seiner ungewöhnlichen und geheimnisvollen Geschichte. Wir glauben, dass die Spieler fasziniert sein werden, wenn sie ein Abenteuer mit wunderbaren und seltsamen Erfahrungen, untermalt mit großartiger Musik erleben.”

The Norwood Suite wird ab dem 2. Oktober 2017 auf Steam erhältlich sein.