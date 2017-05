Daedalic Entertainment gab heute bekannt, dass The Long Journey Home am 30. Mai 2017 für PC erscheint. Digital via Steam und GOG kostet das Spiel 39,99 Euro. Wenn ihr euch die physische Fassung holen wollt, so gibt es diese für 49,99 Euro im Handel. Die Box-Fassung enthält unter anderem ein Handbuch mit Mission-Briefing und Alienbeschreibungen sowie eine Soundtrack-CD.

The Long Journey Home – Infos zum Spiel

Im Space Exploration RPG übernimmt der Spieler die Kontrolle über eine vierköpfige Crew, die am anderen Ende des Universums landet, nachdem der erste Lichtsprung in der Geschichte der Menschheit schiefgeht. Gestrandet im All, mit einem Schiff, dessen Zustand sich immer mehr verschlechtert und Vorräten, die allmählich knapp werden, muss der Spieler mit den unterschiedlichen Kulturen der Alienrassen zurechtkommen, ein Auge auf die Ressourcen sowie den Zustand des Raumschiffes haben und so mit der Crew einen Weg nach Hause finden.

In Kürze liefern wir euch auch einen Test des Spiels! Bis dahin könnt ihr unsere Vorschau lesen.