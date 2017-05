The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Patch schaltet Sprachauswahl frei

The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat einen kleinen Patch erhalten, mit dem es neue Audio Optionen im Spiel gibt. Wenn ihr das Spiel also in russisch genießen wollt, so gibt es nun keine Hindernisse mehr.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Voice Pack DLC auf Wii U

Während Switch-Besitzer automatisch in den Besitz des Updates kommen, müssen Wii U Spieler das Voice Pack aus dem eShop laden. Anschließend bekommt ihr die Wahl aus Untertiteln und Audio nach eurem Gusto.

Und ja, die original japanische Sprachausgabe ist dann mit englischen oder deutschen Untertiteln verfügbar. Daneben stehen natürlich auch französisch, spanisch, italienisch und mehr zur Verfügung.

