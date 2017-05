The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint in weniger als zwei Wochen. Und am Wochenende haben Shigeru Miyamoto und Eiji Aonuma mehr über den Entwicklungsprozess gesprochen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Fans ein wichtiger Bestandteil

„Für mich hat sich die Situation geändert. Ich denke, dass es mehrere Wege gibt, wie das Spiel sein sollte und zu lange hielt ich mich an alte Formeln. Aber bevor ich mit an die Arbeit an Breath of the Wild machte, realisierte ich, dass es eine große Kluft zwischen meiner Strategie und den Wünschen der Fans gibt. Es gab etwas, was Fans vor der Entwicklung sagten und das änderte meine Meinung. Es gab einen Fan, der Zelda wirklich, wirklich liebte. Aber während seiner Spielzeit mit Skyward Sword vermisste er die große, offene Welt, in der er mit Epona einfach nur reiten konnte. Während Ocarina of Time konnte er das tun. Und irgendwo in mir dachte ich dasselbe. Deswegen habe ich für Breath of the Wild genau daran gedacht,“ so Aonuma.

Im Interview mit Game Informer sprachen dabei auch darüber, welche Aspekte sie an The Legend of Zelda: Breath of the Wild am liebsten haben. Zuerst Miyamoto, der sich vom Design der Tiere begeistert zeigt.

„Angefangen bei Ocarina of Time, und du kannst mein Shirt sehen (Epona und Link sind darauf abgebildet), ich liebte Epona und alle Tiere in der Welt. In Breath of the Wild haben wir extra einen dedizierten Designer und Programmierer dafür angeheuert, der Tiere erschafft. Und es gibt viele, viele verschiedene Typen von Tieren. Selbst bei den Pferden, du lernst sie kennen und verbindest dich mit ihnen. Du findest eines, erziehst es, reitest es. Selbst andere Tiere: Du musst dich entscheiden, ob du sie nur betrachten oder jagen willst, wenn du hungrig bist. Du musst Entscheidungen treffen. Und wenn du in den Himmel blickst, siehst du Vögel. Sie sind auf dem Weg irgendwo hin. Es macht Spaß, einfach nur durch die Gegend zu laufen und zu gucken, was passiert.“

Auch Aonuma beantwortete die Frage und sprach speziell über die neuen Gegenstände im Spiel.

„Für mich ist es der Hang Glider. Ich selbst habe große Höhenangst, daher kann ich sowas nicht im echten Leben machen. Aber im Spiel kann ich von hohen Orten springen und einfach rumfliegen. Ich hatte eine Menge Spaß damit.“

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 03. März 2017 für Nintendo Switch und Wii U.

