Dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum ersten Mal in der Reihe einen kostenpflichtigen DLC erhält, gefällt nicht vielen Spielern. Nun aber erklärt Nintendo, warum dem so ist. Und die Antwort dürfte euch bekannt vorkommen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Die Welt ist zu groß, um sie im Stich zu lassen

Nintendos Bill Trinen hat in einem Interview mit IGN über das Spiel und seinen Season Pass gesprochen.

„Es war schwer, zumal wir auch viele interne Diskussionen darüber hatten, ob wir es und wie wir es ankündigen wollen,“ sagte Trinen. „Ich denke, dass eine der wirklich einzigartigen Dinge bei Nintendo ist, wie wir Spiele entwickeln. Ihr wisst, dass es essenziell ist, dass wir jede Minute mit dem Spiel verbringen, damit es so gut wie möglich ist. Und das bedeutet, dass die Entwickler bis zum letzten Moment am Hauptspiel gearbeitet haben. Als sie am Ende ankamen, sagten sie ‚Weißt du, wir haben diese riesige Welt von Hyrule erschaffen und so viel Zeit investiert. Es wäre eine Schande, nicht mehr dazu zu machen.'“

Zudem bekräftigt Trinen, dass man sich sehr viele Gedanken um die Zusatzinhalte gemacht habe. Dass dieser erst eine Weile nach Launch erscheint, verdeutlicht, dass die Inhalte noch gar nicht fertig sind. Der erste DLC kommt nämlich im Sommer, während der zweite DLC im Winter kommt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 03. März 2017 für Switch und Wii U. Unseren Test lest ihr schon sehr, sehr bald!

