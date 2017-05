The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Infos zu DLC Pack 1

Nintendo hat erste Details zum DLC Pack 1 für The Legend of Zelda: Breath of the Wild enthüllt. Der erste DLC soll irgendwann im Sommer erscheinen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Trial of the Sword

Wenn ihr denkt, dass ihr das Action-Adventure gemeistert habt, dann macht euch auf etwas gefasst! Trial of the Sword kommt, eine 45 Räume Challenge. In Wellen kümmert ihr euch hier um verschiedene Gegner, wobei ihr ohne Waffen oder Equipment beginnt. Wenn ihr aber bis zum Ende kommt, erweckt ihr die wahre Macht des Master Schwertes.

Um das neue Areal in Hyrule zu entdecken, gibt es ein neues Feature namens „Hero’s Path Mode“. Damit könnt ihr eure Route der letzten (bis zu) 200 Stunden nachverfolgen. So könnt ihr herausfinden, wo ihr bisher nicht gewesen seid und welche Gebiete noch nie besucht wurden. Auf diese Weise könnt ihr vor allem verbleibende Schreine leichter ausfindig machen.

Wenn ihr aber schon alles gesehen und erlebt habt, dann wird es Zeit für den HArd Mode. Hier regenerieren Gegner Lebensenergie, sodass ihr sie flott besiegen müsst. Zudem sind sie kräftiger als zuvor. Als Beispiel: Die roten Bokoblins im Normal Mode sind sofort blaue Bokoblins im Hard Mode. Zudem gibt es Gegner und Truhen in der Luft – warum auch immer.

Um die Erkundung etwas einfacher zu gestalten, könnt ihr mit dem DLC Travel Medallions finden. Sammelt ihr eine gewisse Anzahl davon, könnt ihr eine Location im Spiel registrieren und stets dorthin schnellreisen.

Und zuletzt wäre da noch neues Equipment. Insgesamt gibt es acht neue Truhen, wobei jede Ausrüstung aus älteren Zelda-Spielen beinhaltet. Eine neunte neue Truhe beinhaltet eine Korok Maske, mit der ihr die über 900+ Samen leichter finden könnt. Sobald ihr euch nämlich in der Nähe eines Samen befindet, wackelt die Maske (ihr müsst sie aber dazu tragen).

Der erste DLC ist natürlich Teil des Season Pass, welcher euch drei Truhen jederzeit spendiert. DLC #2 erscheint Ende 2017.

Quelle