Gestern hat Naughty Dog angekündigt, dass sie Patch 1.09 für ihr Spiel The Last of Us Remastered veröffentlicht haben.

The Last of Us Remastered – Bei der Pro geht noch was

Nicht nur The Last of Us Remastered hat einen Patch erhalten, sondern auch das Standalone DLC The Last of Us Remastered: Left Behind. Der hauptsächliche Nutzen dieses Patches ist die verbesserte Erfahrung für die Spieler, die eine PS4 Pro nutzen. Außer dem Download erwarten Spieler neue Optionen im Menü, um die Auflösung, Bildrate und Schattenqualität einzustellen. Für die, die mit einem 4K Bildschirm spielen ist dieser Vorteil natürlich am größten. Alle die einen HD Bildschirm nutzen, haben aber trotzdem eine Verbesserung durch die Nutzung von Supersampling.

Zusätzlich zu den Einstellungen gibt es noch einige Bugfixes im Multiplayer. Alle Patchnotes findet ihr hier:

General: Modified PlayStation 4 Pro enhancements settings

Added user options related to the PlayStation 4 Pro enhancement settings Multiplayer:

Fixed an issue that could cause a player to aim downward inadvertently

Fixed an exploit where players could throw a smoke bomb to get inside of level collision

The Last of Us Remastered erschien im Sommer 2014. Es ist super zu sehen, dass Naughty Dog immer noch dieses Spiel unterstützt. Falls ihr die ganze Zeit am Überlegen wart dieses Spiel wieder zu spielen, dann dürften neue Grafikeinstellungen ein guter Grund dafür sein.