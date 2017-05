The King of Fighters XIV schafft es dieses Jahr auf den PC, aber vorher gibt es eine Closed Beta.

SNK hat angekündigt, dass der vorher PS4 exklusive Titel nun auch auf den PC kommt. In diesem Monat könnt ihr den Titel auf Steam vorbestellen und euch für die Closed Beta registrieren. Es gibt aktuell noch wenig Details, aber wir wissen zumindest es ist nicht mehr lange hin.

THE KING OF FIGHTERS XIV STEAM EDITION has been officially announced!

Pre-purchase and closed beta planned for later this month! #KOF14

