NeocoreGames ist stolz darauf, verkünden zu dürfen, dass The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition für PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro ab dem 1. März in Europa zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein wird.

The Incredible Adventures of Van Helsing – Spezielle DualShock-4-Features

In wenigen Tagen wird endlich das erste Kapitel der beliebten Action-RPG Triologie den Weg auf Sonys Konsolen finden. Die PlayStation 4 Version beinhaltet spezielle DualShock 4 Controller-Features und besondere Trophäen.

Darüber hinaus freut sich NeocoreGames bekannt geben zu können, dass das Spiel die Hardware der PlayStation 4 Pro ausnutzen wird. Weitere Informationen folgen in Kürze!