Bethesda plant den Spielern mehr Freiheiten in The Evil Within 2 zu geben.

The Evil Within 2 – Neue Optionen

Heute hat Bethesda paar neue Informationen zu The Evil Within 2 veröffentlicht. Das bevorstehende Psycho Horrorspiel erlaubt dem Spieler mit dem Fortschritt die Geschichte anzupassen. Laut einem kürzlichen Blog Post, hat der Spieler die Freiheit Sebastian anzupassen wie sie wollen. Der Titel bietet dem Spieler die Möglichkeit alles komplett in Stealth oder mit Feuergefechten zu spielen.

Diese Fortsetzung bietet andere Resultate am Ende, je nachdem wie der Spieler sich entscheidet. Zusätzlich zum Blog Post hat der Publisher ein neues Video namens THE EVIL WITHIN 2 – Who is Your Sebastian? hochgeladen. Dort wird gezeigt wie sich das Gameplay zum ersten Teil geändert hat. Spieler können nun Sebastions Leben, Stealth-Fähigkeiten, Kampf, Heilung und Stamina verbessern. Die Waffenanpassungen aus dem ersten Teil sind natürlich auch möglich mit mehr Munition oder schnelleren Nachladezeiten.

Zuletzt hat der Publisher diskutiert wie das Craftingsystem nun weniger Einschränkungen als das aus dem letzten Spiel hat. Das bedeutet alle Items die ihr findet können auf der Werkbank im Safe House oder zwischendurch genutzt werden. Das ist ähnlich wie bei The Last of Us, wo Spieler sich dann Munition, Waffen und Items zum heilen erstellen können.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.