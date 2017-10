In wenigen Wochen erscheint die Xbox One X und die Liste an unterstützten Spielen wächst zunehmend. Heute gesellt sich The Elder Scrolls Online offiziell dazu.

The Elder Scrolls Online – Update 16 bringt den Support

Die Entwickler verkündeten, dass das anstehende Update 16 des Spiels die Unterstützung der Konsole nebst diverser Bugfixes und Balancing-Änderungen bringt. Natürlich ist der Patch kostenlos.

Gegenwärtig ist das Spiel für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Welche Verbesserungen auf der Xbox One X zu erwarten sind, ist derzeit nicht bekannt. Auf der PS4 Pro unterstützt der Titel jedoch natives 4K, sodass auch die neue Xbox mindestens das bekommen sollte.