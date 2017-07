Vom 20. bis zum 31. Juli veranstaltet The Elder Scrolls Online ein besonderes Mittjahrgemetzel-Event!

The Elder Scrolls Online – Einzigartige Belohnungen

Einzigartige Belohnungen warten auf die Spieler: Unter anderem ein Mittjahr-Lorbeerkranz des Siegers als Kopfbedeckung, doppelte Allianzpunkte, PvP-Ausrüstung und seltene Handwerksmaterialien.

Beute und Boni sind in allen PvP-Modi verfügbar. Allgemein geht es überall in Tamriel rund: Es wird Schlachten mit Hunderten von Spielern in groß angelegten Kampagnen in Cyrodiil geben, aber auch schnelle Straßenkämpfe in der Kaiserstadt oder actionreiche 4-v-4-v-4-Arenakämpfe in den Schlachtfeldern von Vvardenfell.

Alle Einzelheiten sowie einen Guide zum Mittjahrgemetzel-Event gibt es auf der offiziellen Website.