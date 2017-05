Update 20:18 Uhr: Wie Atlus just eben in einer Pressemail verkündete, ist das Spiel ab sofort auch im europäischen PlayStation Store zum Preis von 39,99 Euro für Vita verfügbar.

Atlus kündigte heute überraschend an, dass der EU-Release von The Caligula Effect vorerst auf Eis liegt. Das Spiel sollte eigentlich am heutigen 9. Mai in Europa für Vita erscheinen.

The Caligula Effect – In den USA bereits erhältlich

In den USA ist das Spiel seit dem 05. Mai bereits verfügbar. Warum sich Atlus so kurzfristig gegen eine Veröffentlichung im PSN entschied, verriet die Pressemitteilung leider nicht. Sobald wir ein neues Datum erhalten, lassen wir es euch natürlich direkt wissen.