Der Independent-Games-Entwickler und -Publisher Digital Extremes hat erste Pläne und Ticket-Informationen zur TennoCon 2017, der zweiten jährlichen Warframe®-Konferenz veröffentlicht. Schon vergangenes Jahr konnte die TennoCon die Warframe-Spieler – besser bekannt als Tenno – aus der ganzen Welt anziehen und war schließlich ausverkauft. Basierend auf diesem großartigen Erfolg wird die TennoCon 2017 am Samstag, den 8. Juli 2017, im Herzen von Digital Extremes‘ Heimatstadt London, Ontario (Kanada), dem London Convention Center stattfinden. Dabei hat sich Digital Extremes zum Ziel gesetzt, die letztjährige Spendensumme von nahezu $75.000 zu verdoppeln. Daneben wird ein Teil der Ticketverkäufe in eine besondere Charity-Aktion fließen, die schon bald angekündigt werden soll.

TennoCon 2017 – Die Infos im Überblick

Die Tickets für die TennoCon können ab heute 17:00 Uhr MEZ auf der offiziellen TennoCon-Website bestellt werden. Angeboten werden die Karten in fünf Stufen: Tages-, Sammler- sowie limitiertes VIP-Ticket und völlig neu in diesem Jahr, limitiertes Legendär-Ticket und Digital-Pass.

Tagesticket – $25 CAD – beinhaltet den Tageszugang zum Event, einschließlich exklusivem Ingame-Swag.

Sammlerticket – $75 CAD – beinhaltet den Tageszugang zum Event, einschließlich exklusivem Ingame-Swag. Außerdem sind ein exklusives TennoCon-T-Shirt, 1.000 Platinum (Ingame-Währung) und ein digitales Kunstwerk enthalten.

Limitiertes VIP-Ticket – $250 CAD – beinhaltet alle vorherigen Inhalte, einschließlich einer limitierten Sammlerstatue – wählbar sind Valkyr, Nyx, Mag oder Rhino – sowie einer Digital Extremes-Studiotour mit kanadischem Brunch samt Warframe-Entwicklerteam.

Limitiertes Legendär-Ticket – $1.000 CAD – beinhaltet alle vorherigen Inhalte, einschließlich einem TennoCon-T-Shirt-Megapaket mit exklusivem TennoCon 2017-Design, einem persönlichen 15 minütigen Meet-and-Greet mit dem Warframe-Devteam, einer völlig eigenen, individuellen Ingame-Glyphe und der Möglichkeit, einen Teil des Spiels selbst zu vertonen.

Digital-Pass – ab März verfügbar. Ein digitales Ticket für Tenno, die nicht am Event teilnehmen können. Weitere Details folgen in Kürze.

Mit aktuell über 26 Millionen weltweit registrierten Spielern auf den Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One kann Warframe eine riesige und ungemein treue Community aufweisen. Die TennoCon wird diese leidenschaftliche Spielergemeinde an einem Tag zusammenbringen, um Warframe gebührend zu feiern. Die Teilnehmer erhalten tiefgehende Einblicke in die Entwicklung des Spiels und können sich auf interaktive Panels, die von verschiedenen Mitgliedern des Devteams gehostet werden, sowie zusätzliche Warframe-thematische Aktivitäten und jede Menge Spaß über den ganzen Tag freuen. Ebenfalls auf dem Programm steht in diesem Jahr der Warframe-Cosplay-Contest: Aufgerufen sind die besten Cosplayer aus der Community, um ihre Kreationen auf der Show zu präsentieren.

Mit TennoLive, dem mit Spannung erwarteten Livestreaming-Broadcast, wird der Tag beendet. Dort werden die Entwickler die Zukunftspläne von Warframe erörtern – einschließlich großer Enthüllungen, wie etwa neuen Spielinhalten oder weiteren Verbesserungen.

Sämtliche Details zum Event und den Aktivitäten werden in den nächsten Monaten bekanntgegeben.