Team17 hat gestern sein Line-Up für die diesjährige gamescom bekannt gegeben. Team17 wird sowohl für Presse-Meetings, als auch für Termine mit potentiellen neuen Partnern und Entwicklern, die ihre Spiele vorstellen möchten, zur Verfügung stehen. Aber auch gamescom-Privatbesucher können die mit Spannung erwarteten Spiele von Team17 im Consumer-Bereich in Halle 8 von Mittwoch, 23.08. bis Samstag, 26.08. erleben.

Team17 – Das gibt es zu sehen

Genesis: Alpha One – Erstes, weltexklusives Hands-On

In einer nahen Zukunft, in der korrupte Regimes und Kapitalisten unkontrolliert natürliche Ressourcen verschwendet und die Umwelt verpestet haben, liegt unser Planet in Trümmern. Als Kapitän des Raumschiffs Genesis begeben sich Spieler auf die ultimative Mission ins unergründete Weltall. Dort verwalten und bauen sie das Raumschiff aus, sammeln Ressourcen, wehren groteske Alien-Plagen ab, klonen Kreaturen und erforschen das weitreichende, zufallsgenerierte Universum.

Das Ziel: Eine neue Heimat für die menschliche DNA finden, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Genesis: Alpha One erscheint 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Sword Legacy: Omen

In der “Candlepunk”-Welt von Broken Britannia ist ein einst wohlhabendes Königreich voller Alchemisten und technologischem Fortschritt an Intrigen und Betrügereien zu Grunde gegangen. Als rachsüchtiger Ritter Uther mit seiner Bande aus Außenseitern begeben sich Spieler auf eine aufregende Reise, um das längst verschollene Schwert Excalibur zu finden. In dieser blutigen und brutalen Version der Arthus-Legende erforschen Spieler abwechslungsreiche Orte, erleben eine fesselnde Story und müssen intensive, rundenbasierte und taktische Kämpfe überstehen, um das Schicksal von Broken Britannia zu ändern. Sword Legacy: Omen erscheint 2017 für PC.

Yoku’s Island Express

Ein kunterbuntes Pinball-Jump’n’Run-Adventure in einer handgezeichneten Welt. Spieler katapultieren den winzigen Protagonisten mit seiner Murmel quer über die Insel, um sein Postamt wieder aufzubauen, das Geheimnis des Obst-Altars zu lüften und eine uralte Gottheit aus ihrem Schlummer zu wecken. Yoku’s Island Express erscheint 2018 für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch™ und PC.

The Escapists 2

Der Nachfolger des millionenfach verkauften, preisgekrönten Sandbox-Ausbruchsspiels. The Escapists 2 beinhaltet nun auch Multiplayer-Modi, sowie neue Gegenstände, ein völlig überarbeitetes Kampfsystem, neue Personalisierungsmöglichkeiten und vieles mehr. The Escapists 2 erscheint am 22. August für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Eine Nintendo Switch-Version ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.