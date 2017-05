Für nur wenige Tage besucht Sanrios beliebter Charakter HELLO KITTY das Tales of Link Mobile-Game von BANDAI NAMCO und Mitentwickler Akatsuki.

Tales of Link – Infos zum Crossover

Sobald die „Saviors” in Tales of Link eine besondere Quest abgeschlossen haben, werden sie Charaktere mit limitierten HELLO KITTY Outfits erhalten, mit denen sie auf eine Reihe von Abenteuermissionen gehen können.

Vom 7. Februar, 17 Uhr (CET), bis 14. Februar, 16:59 Uhr (CET), erhalten Saviors alleine durch das Einloggen ins Spiel großartige Belohnungen wie Äpfel, Orangen, Minzschokolade, Helden-Steine und Stamina Gel L. Savior, die an dem „TALES OF LINK x HELLO KITTY“ Crossover-Event teilnehmen, können ein besonderes Szenario erleben und erhalten die Chance auf einen 5★ „Cheery Candy Crafter“ Flynn! Damit nicht genug, gibt es drei Charaktertypen in limitierten HELLO KITTY Kostümen. Das Crossover-Event bietet die einmalige Chance, Charaktere in einzigartiger Bekleidung zu erhalten. Haben Spieler ihren Lieblingscharakter mit einem HELLO KITTY Outfit ausgestattet, können sie Gegner allein mit ihrer Niedlichkeit besiegen!

Weitere Events sind schon geplant!