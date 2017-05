Nachdem Take on Mars drei Jahre lang im Steam Early Access versauert hat, ist es seit gestern hochoffiziell live.

Take on Mars – Auf E3 2013 angekündigt

Bohemia Interactive kündigte das Spiel auf der E3 2013 an und versprach eine neue Space-Sim. Ursprünglich sollte der Titel später im gleichen Jahr erscheinen. Und dann sind plötzlich drei Jahre vergangenen.

Inzwischen verfügt das Spiel über eine Robotics-Kampagne, eine Manned Mission Story-Kampagne und einen Sandbox Survival Mehrspieler Modus. Dabei lässt euch die Simulation verschiedene Aspekte kennenlernen. Dazu gehören Zero-G, unterschiedliche Gravitationen und mehr. Zudem könnt ihr Kamera, Roboter-Arme oder individuelle Komponenten aus- und einbauen.

„Jedes Objekt, System und Instrument in Take on Mars ist akkurat simuliert und bietet eine echte, authentische Erfahrung„, heißt es.

Das Spiel kostet 24,99 Euro auf Steam.

Quelle