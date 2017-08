Supermassive Games kündigt an, dass beide PSVR Titel von ihnen noch dieses Jahr erscheinen sollen.

Supermassive Games – Nicht mehr lange

Heute haben Supermassive Games und Sony Interactive Entertainment die Veröffentlichungstermine für zwei unterschiedliche PSVR Titel angekündigt. Das Beste daran ist, dass beide vor Ende des Jahres erscheinen.

Das erste Spiel ist The Inpatient, welches am 21. November erscheint. Für die die den Titel nicht kennen, er wurde auf der E3 von Sony angekündigt. Das Spiel findet im Blackwood Sanatorium statt, knapp 60 Jahre vor den Ereignissen aus Until Dawn. Bei dem Titel handelt es sich um ein Horrorspiel. Wer also kein Fan von so etwas ist, sollte einen Bogen drum machen.

Der nächste Titel ist Bravo Team, welches auch das Tageslicht auf der E3 gesehen hat. Dieser First-Person Shooter erscheint am 5. Dezember kurz nach The Inpatient. Bravo Team fokussiert sich auf Mechaniken mit Deckung. Zusätzlich gibt es einen zwei Spieler Koop. So könnt ihr auch mit einem Freund spielen. Wahrscheinlich noch besser daran ist, dass ihr den PS VR Aim Controller nutzen könnt, der auch bei manchen Versionen von Farpoint dabei war.

Da sich viele beschweren, dass es zu wenig PS VR Titel gibt, ist es schön zu sehen, dass langsam mehr kommt. Unseren Artikel zu beiden Spiel lest ihr hier.