Das Australian Classification Board hat Super Mario Odyssey eine unerwartet hohe Altersfreigabe erteilt. Während frühere Ableger stets das G Rating erhielten, muss sich der neueste Ableger mit PG begnügen.

Super Mario Odyssey – Dritter Ableger mit PG-Rating

Nur New Super Mario Bros. für DS (2006) und Super Mario Galaxy für Wii (2007) erhielten ebenfalls ein PG-Rating in Australien. Warum ist also die Einstufung höher ausgefallen? Vage heißt es: „Nicht empfohlen für Spieler unter 15 Jahren; könnte Material enthalten, welches Kinder verwirrend oder verstörend finden.“ Tatsächlich erhielt das Spiel sogar den Stempel „Mild violence“.

Dabei sollte man aber auch wissen, dass die Klassifizierung anhand von Skripten, Spielszenen und anderen Beschreibungen des Publishers getätigt werden. Deswegen sind die Spiele zumeist auch nicht vollständig, wenn sie zur Wertung gehen.

Wenn es viel Gewalt im Spiel gibt, lassen wir es euch im Test pünktlich zum Release wissen. Der Titel erscheint am 27. Oktober 2017 für Nintendo Switch.