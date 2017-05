Nachdem Konami vor wenigen Wochen Super Bomberman R ankündigte, fragen sich viele Fans: Wofür steht eigentlich das R? Wir haben die Lösung des Rätsels.

Super Bomberman R – Return, Reborn, Ranger

Auf die Frage eines Reddit-Nutzers schrieb Konami:

„R hat einen nostalgischen Wert für die Entwickler zu einer Zeit, in der Spiele lediglich einen Buchstaben hatten, der viele Dinge bedeuten konnte. Es symbolisiert ‚Returns & Reborn‘, weil das Spiel eine so große Hommage an das SNES und SB3 ist. Aber es bedeutet auch Rangers, um die farbprächtigen Gruppen von Bomberman-Charakteren, die die Galaxie durchstreifen, zu symbolisieren.“

Und da habt ihr also des Rätsels Lösung.

Super Bomberman R erscheint für Nintendo Switch am 03. März 2017. Wenn ihr bisher nichts vom Spiel wusstet: Lest euch unsere ersten Erfahrung damit durch!

Quelle