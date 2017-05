Sunset Overdrive ist einer der ungewöhnlichsten Spiele für die Xbox One. Der Open World Shooter erschien im Oktober 2015 und bekam einige DLCs spendiert. Seitdem aber gab es keinerlei Neuheiten zur Marke. Die Kollegen der Game Informer berichten, dass das Team durchaus viel Liebe für das Franchise hegt.

Sunset Overdrive – Nachfolger möglich

Dabei sprachen die Kollegen mit dem Präsidenten von Insomniac Games, Ted Price. Jener sagte auf die Frage, warum es noch kein Wort zu einem Nachfolger gab:

„Da müsst ihr Microsoft fragen. Aber mit oder ohne sie, Sunset Overdrive könnte zurückkehren.“

Weiter heißt es: „Wir sind sehr passioniert über das Franchise. Und wenn wir es besitzen, wirst du sehr viel mehr von Sunset in der Zukunft sehen. Das ist natürlich kein Versprechen und es gibt keinerlei Zeitraum, aber es ist etwas, das unseren Willen repräsentiert, unerwartete Erfahrungen zu erschaffen.“

Gegenwärtig arbeitet das Studio an Spider-Man für PlayStation 4 sowie am VR-Titel The Unspoken.

