Während der San Diego Comic-Con hat Capcom eine Reihe neuer Sport-Kostüme für Street Fighter V angekündigt. Die drei gezeigten Outfits für Laura, Ibuki und Rashid kommen sogar schon morgen!

Street Fighter V – 3,99 USD pro Outfit

Dabei bekommt Ibuki ein sexy Volleyball Outfit. Laura bekommt hingegen ein brasilianisches Fußball-Kostüm in der Hoffnung, dass auch sie nicht 7:1 verliert. Auch wenn das nicht wirklich wie ein Fußball-Look aussieht, aber hey, vielleicht setzt sich der Trend aus dem Spiel in die Realität um. Zudem hat sie ein neues Paar Knieschoner bekommen. Auch die sind nicht so ganz dem Fußball entsprungen.

Und zuletzt ist da noch Rashid, der ebenfalls eine Fußball-Uniform rockt. Im Gegensatz zu Laura lässt sich hier die Sportart aber sehr viel eher festmachen. Preislich zahlt ihr 3,99 US-Dollar pro Kostüm oder 12 für alle zusammen. Die Outfits gibt es ab morgen – passend zum Release von Abigal.

Street Fighter V ist für PC und PS4 verfügbar.