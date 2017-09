Mit “Red Bull The Pit” findet vom 21. bis 22. Oktober 2017 in Köln ein groß angelegtes Street Fighter V-Turnier statt – für diese Veranstaltung kooperieren Energydrink-Produzent Red Bull und Capcom, einer der weltweit führenden Entwickler und Publisher von Videospielen.

Street Fighter V – Infos zu The Pit

“Red Bull The Pit” findet im Bootshaus in Köln statt und richtet sich an Fighting-Game-Spieler und –Interessierte aller Erfahrungsstufen. Das Besondere: Bei “Red Bull The Pit” treten Spieler nicht als Einzelkämpfer, sondern in Dreierteams gegeneinander an. Dabei gilt ein Character Lock, so dass ein Spieler das ganze Turnier über bei seiner Charakterwahl bleiben muss. Zudem darf kein Kämpfer mehrmals in einem Team genutzt werden, jedes Team soll mit drei unterschiedlichen Charakteren antreten. Insgesamt treten 32 Teams in acht Gruppen gegeneinander an.

Am ersten Veranstaltungstag spielt jedes Team gegen alle anderen Mannschaften seiner Gruppe, zudem finden Casual Matches und Free Play-Spiele statt. Am zweiten Tag treten dann die 16 besten Teams gegeneinander an.

Anmeldungen für Interessierte sind hier möglich.

“Red Bull ist offizieller Partner der Capcom Pro Tour und unterstützt regelmäßig unsere weltweit stattfindenden Street Fighter V-Events. Wir freuen uns nun, unabhängig davon, die Zusammenarbeit mit Red Bull auszuweiten. Im Rahmen einer ‘The Pit’-Vorbereitung hat Red Bull zudem das Event und Street Fighter V schon auf der gamescom 2017 angekündigt”, erklärt Matthias Mirlach, Marketing Manager Central Europe, Capcom Entertainment Germany.

„Red Bull The Pit bringt Street Fighter zurück zu seinen Turnierwurzeln. Es soll laut und emotional werden. Das Turnierformat, in dem Teams aus drei Spielern gegeneinander antreten, hat seinen Ursprung in den japanischen Spielhallen. Dort spielt man unter Druck – umgeben von einer Menge – Spieler schauen einem über die Schulter, schreien und jubeln. Das ist das Vorbild für Red Bull The Pit„, beschreibt Matthias Regge als sportlicher Leiter das Turnier.

Mit Street Fighter V kehrte die legendäre Prügelspielreihe stärker denn je zuvor zurück. Die Unreal Engine 4 präsentiert die nächste Generation der „World Warriors“ in spektakulärem Detail. Gleichzeitig sorgt das ebenso zugängliche wie tiefgründige Kampfsystem dafür, dass sowohl Neulinge als auch Experten gleichermaßen endlosen Spaß an den heißen Duellen haben – lokal, online oder als Teil der Capcom Pro Tour. Street Fighter V ist exklusiv auf PlayStation 4 und PC erhältlich, was dank einer strategischen Partnerschaft zwischen Sony Computer Entertainment und Capcom dafür sorgt, dass Fans der legendären Serie erstmals plattformübergreifend gegeneinander antreten dürfen.