Im Jahr 2014 musste der Mehrspieler-Modus von Star Wars: Empire at War wegen der Schließung von Gamespy offline gehen. Doch nun kehrt er zurück!

Star Wars: Empire at War – Update bringt Steam Mehrspieler

Entwickler Petroglyph und Disney haben ein neues Update veröffentlicht, der den Mehrspieler-Modus zurückbringt. Damit habt ihr also endlich wieder einen Grund, das Spiel in eurer Steam Bibliothek zu aktivieren. Und hier ist eine Liste an Änderungen:

Steam multiplayer support in both FOC and EAW

Enabled selection/list of player mods on hard drive, including mods via Steamworks

Enabled windowed mode support

Additional bug fixes and optimizations

Wenn ihr das Spiel nicht kennt: Hierbei handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel, das während des Galaktischen Zivilkrieges in der Star Wars Zeitlinie spielt. Ihr erlebt epische Weltraumschlachten sowie Kämpfe auf den verschiedenen Planeten. Zudem gibt es eine Erweiterung namens Forces of Corruption, die euch in die Schuhe einer Piratenfraktion versetzt, die sich gegen die Rebellen und das Imperium stellen.

Star Wars: Empire at War ist nur für PC verfügbar.