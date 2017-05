Wenn euch die VR-Mission in Star Wars Battlefront gefallen hat, dann haben wir gute Neuigkeiten! Allem Anschein nach hat auch Star Wars Battlefront II eine VR-Mission auf der PlayStation 4.

Star Wars Battlefront II – PlayStation Newsletter gibt Hinweis

Dabei gibt es einen recht deutlichen Hinweis im aktuellen PlayStation Newsletter. Diesen hatte Sony am Wochenende verschickt. Dort ist ein Abzeichen zu sehen, worauf steht, dass der Titel mit PSVR kompatibel ist. Gibt es also einmal mehr einen kurzen Happen in Form einer VR-Mission? Oder dürfen wir uns diesmal auf eine ganze Kampagne freuen? So oder so – Star Wars plus VR geht immer!

Sobald wir konkrete Infos zur VR-Umsetzung des Spiels erhalten, lassen wir es euch wissen! Übrigens: Schaut euch hier unser Video zur VR-Mission des ersten Teils an.