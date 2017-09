LeVar Burton übernimmt das Kommando in Star Trek Online! Der legendäre Star-Trek-Schauspieler schlüpft in einer neuen besonderen Episode, die ab sofort verfügbar ist, wieder in die Rolle von Geordi La Forge in der PC-Version des Free-To-Play MMORPGs. Die Episode mit dem Namen “Jenseits des Nexus”, die ganz im Zeichen von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert steht, bringt Spieler mit dem legendären Sternenflottencaptain Geordi La Forge zusammen. LeVar Burton wird seine Rolle auch im nächsten großen Update von Star Trek Online spielen: Staffel 14 – Emergence startet am 3. Oktober auf dem PC.

Star Trek Online – Infos zu Staffel 14

Captains können sich ab sofort in die PC-Version von Star Trek Online einloggen und „Jenseits des Nexus“ spielen, eine besondere Episode im Zeichen des 30. Jubiläums von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Im Laufe dieser Mission werden die Captains Seite an Seite mit Captain Geordi La Forge (LeVar Burton) kämpfen, um die Crew eines Schiffes der Galaxy-Klasse zu retten. Ab dem 21. September können Captains außerdem den brandneuen Innenraum der Galaxy-Klasse erwerben. Star Trek Online feiert darüber hinaus auch das Jubiläum von TNG. Dazu gibt es am 28. September serverweite Geschenkaktionen, bei denen man unter anderem die klassische “Skant”-Uniform oder ein Typ-7-Shuttle erhalten kann.

Am 3. Oktober steht Captain Geordi La Forge den Spielern erneut zur Seite, wenn das neueste Update, Staffel 14 – Emergence, auf dem PC erscheint. In der neuen Episode “Schmelztiegel” begleiten Spieler die Captains La Forge und Kuumaarke (vertont von Kipleigh Brown) zur Dranuur-Kolonie im Alpha-Quadranten, die die seit kurzem vereinten Spezies Kentari und Lukari gemeinsam gegründet haben. Mit diesem Update kommt außerdem eine brandneue Flotteneinrichtung, die fünf Ausbau- und Belohnungsstufen bietet. Dies ist die erste große Flotteneinrichtung, die seit dem Start der Flottensternenbasen neu veröffentlicht wird.

Neu mit diesem Update erscheinen außerdem “Roter Alarm: Tzenkethi”, zwei neue defensive Wartelisten, eine neue Kolonie-Karte, ein neues Ereignis auf der persönlichen Kolonie-Karte der Captains und eine neue Primärspezialisierung mit dem Namen “Wundertäter”.

“Jenseits des Nexus” und Staffel 14 – Emergence werden zu einem späteren Zeitpunkt auf Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs erweitern oder als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen können. In Star Trek Online können Spieler bekannte Orte aus Star Trek hautnah erleben, unerforschte Sternensysteme entdecken und Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen. Star Trek Online ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.