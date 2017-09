Ab heute können Konsolen-Captains den berühmten klingonischen General aus Star Trek: Deep Space Nine retten, denn Staffel 13.5 in Star Trek Online startet auf Xbox One und PlayStation 4. Dieses Zwischenupdate für das kostenlose Star-Trek-MMORPG bietet einen besonderen Gastauftritt von Martok, der vom Originaldarsteller J.G. Hertzler vertont wird. Mit diesem Update starten außerdem die neue Admiralitätskampagne der Ferengi-Handelsallianz und das Aufgaben-System, durch die der Spieler neue Herausforderungen meistern können, um Belohnungen zu verdienen.

Star Trek Online – Infos zur Staffel

Mit dem Start von Staffel 13.5 auf den Konsolen erhalten Spieler Zugriff auf die neue Besondere Episode „Grenzkriege“. Nachdem der Spieler erneut auf den legendären General Rodek (vertont von Tony Todd) trifft, wird mit den Klingonen zusammengearbeitet, um einen berühmten Gefangenen zu befreien, der in einem Geheimgefängnis gefangen gehalten wird. Dieser Gefangene ist niemand geringeres als der berühmte Martok, der von J.G. Hertzler synchronisiert wurde. Diese Figur geht ursprünglich aus der Serie Star Trek: Deep Space Nine hervor. Captains müssen schnell handeln, um den klingonischen General aus dem Geheimgefängnis der Son`a zu befreien, ohne die Aufmerksamkeit der Tzenkethi zu erregen.

Dieses Zwischenupdate bietet außerdem zwei neue Gameplay-Features für Star Trek Online auf Xbox One und PlayStation®4:

Das Aufgaben-System – Captains auf Level 60 können sich in jeder Woche Belohnungen verdienen, indem sie die besonderen Herausforderungen des Aufgaben-Systems abschließen.

Admiralitätskampagne der Ferengi-Handelsallianz – Das Admiralitätssystem des Spiels wurde aktualisiert und bietet nun eine neue Kampagne, bei der Captains in Zusammenarbeit mit der Ferengi-Handelsallianz nach Ressourcen suchen. Dieses neue Feature ist für alle Captains ab Level 52 verfügbar.

Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs erweitern oder als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen können. In Star Trek Online können Spieler bekannte Orte aus Star Trek hautnah erleben, unerforschte Sternensysteme entdecken und Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen. Star Trek Online ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.