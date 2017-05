Ubisoft kündigte heute an, dass die Brücke der berühmten U.S.S. Enterprise aus der Original-Star-Trek-Serie in Star Trek Bridge Crew spielbar sein wird. In dem neuen Virtual-Reality-Titel wird der Spieler die Möglichkeit erhalten, als Mitglied der Sternenflotte zu agieren. Lizensiert durch CBS Consumer Products, wird Star Trek Bridge Crew auf der PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive erhältlich sein. Zusätzlich zur Ankündigung der Original-Brücke der U.S.S. Enterprise NCC-1701 wird das neue Veröffentlichungsdatum für alle Plattformen der 30. Mai 2017 sein.

Star Trek Bridge Crew – Infos zum Spiel

Entwickelt durch Red Storm Entertainment, einem Ubisoft-Studio, werden Star Trek-Fans ihre kühnsten Träume ausleben können. Sie werden die Möglichkeit erhalten, an Bord der berühmten U.S.S. Enterprise und der U.S.S. Aegis zu gehen, einem brandneuen Schiff, das speziell für Star Trek Bridge Crew erstellt wurde. Kooperativ mit bis zu vier Crewmitgliedern oder Solo als Kapitän werden Spieler in das Star Trek-Universum eintauchen, während sie ein Schiff der Sternenflotte kommandieren und Missionen abschließen, die über das Schicksal des Schiffs und seiner Crew entscheiden werden. Die Original-Brücke der U.S.S. Enterprise wird im „Fortlaufende Reise“-Modus spielbar sein, der zufällige Missionen erstellt und somit zahllose Stunden an Solo- oder Koop-Abenteuern mit sich bringt.

Star Trek Bridge Crew stellt das neueste Virtual-Reality-Projekt von Ubisoft dar. Das Videospiele-Unternehmen vertraut auf das starke Potential von VR, das soziale Spielen mit einem einzigartigen Gefühl von Realismus neu zu definieren. Ubisoft veröffentlichte erst vor kurzem die Spiele Werewolves Within und Eagle Flight und kündigte eine VR-Partnerschaft mit der Filmgesellschaft SpectreVision an.