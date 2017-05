Wenn ihr euch schon auf Splatoon 2 freut: Das Spiel wird neben einem LAN-Modus auch einen Zuschauer-Modus für private Kämpfe bieten!

Splatoon 2 – Bis zu acht Systeme verknüpfbar

Dabei dürfen bis zu zwei Zuschauer private Kämpfe begutachten und als Kamera-Männer die Action auf der Map einfangen. Die beiden Zuschauer nehmen keinerlei Slots weg, sodass es weiterhin Auseinandersetzungen im 4vs4-Format gibt.

Und wo wir schon bei den Kämpfen sind. Splatoon 2 erlaubt es euch, bis zu acht Switch-Konsolen via lokale WiFi-Verbindung zu verwenden. Aber auch via LAN ist das möglich! Dazu müsst ihr die Konsolen an ein LAN-Setup anschließen, um so eine lokale, kabelgebundene Schlacht zu starten. Wenn also die Internetverbindung in einer Location nicht gut ist, könnt ihr darauf zurückgreifen. Außerdem lassen sich zwei weitere Systeme anschließen, um die beiden Zuschauer zu integrieren.

Der Mehrspieler-Titel erscheint im Sommer 2017 für Nintendo Switch.

Quelle