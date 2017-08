Spieletester.com sucht neue Mitarbeiter! Wir haben ab Mitte Oktober mehrere Positionen neu zu besetzen. Wenn auch Du Teil des fantastischen Teams werden willst, solltest Du unbedingt weiterlesen!

Spieletester.com – Wir suchen DICH!

Als Teil der Redaktion übernimmst Du die Aufgabe, täglich (Montag bis Freitag) über die neuesten Nachrichten aus der Videospielbranche zu berichten. Zudem besuchst Du regelmäßige Events, führst Interviews mit Entwicklern, besuchst Studios in aller Welt und recherchierst spannende Themen. Wenn auch Du Dein Hobby zum Beruf machen möchtest, dann ist Spieletester der bestmögliche Einstieg in die Branche! Dabei steht es Dir frei, ob du in unserem Büro in Gau-Algesheim oder zu Hause arbeitest. Vergütet wird beides.

Was wir von Dir erwarten:

Mindestens 18 Jahre alt

Leidenschaftlicher Gamer

Eine gute Schreibe

Sehr gute Deutsch- und vor allem Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Bonus-Punkte gibt es für:

Sprachkenntnisse in Chinesisch, Japanisch und/oder Koreanisch

Erste Erfahrungen in einer Redaktion

Abgeschlossenes oder laufendes Studium der Medienwissenschaften/Journalistik/BWL

Wenn das spannend klingt und Du Dich wiedererkennst: Worauf wartest Du noch? Schick uns eine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und einem Probeartikel zu einem Spiel Deiner Wahl. Wir freuen uns auf Dich! Werde ein Teil von Spieletester.com! Übernimm interessante und vielfältige Aufgaben.

Bewerbungen schickst Du bitte an christian.besant [at] spieletester.com oder über das Kontaktformular.