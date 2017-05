Während der Keynote auf der DICE Summit 2017 hat Marvel Games Creative Director Bill Roseman über Spider-Man für PlayStation 4 gesprochen. Das Spiel befindet sich bei Insomniac Games in Arbeit.

Spider-Man – Eine persönliche Angelegenheit für Marvel

Dabei sprach Rosemann über die Beziehung zu Insomniac Games und wie sie dieselbe Geschichte teilen, wenn es darum geht, Spider-Man als Charakter zu entdecken. Der Zweck ist es: Zu zeigen, warum der Charakter so cool ist.

„Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir ein neues Spider-Man Spiel mit dem Team von Ted Price bei Insomniac und unseren Freunden bei Sony Interactive Entertainment machen. Neulich haben wir uns zusammengesetzt und miteinander geredet. Insomniac ist nur zehn Minuten von unseren Marvel Büros entfernt. Dabei haben wir uns gegenseitig gefragt: ‚Hey, wann habt ihr zum ersten Mal Kontakt mit Spider-Man gemacht?‘ Und wir alle realisierten, dass wir dieselbe Geschichte haben. Wir haben ihn entdeckt, als wir sehr jung waren. Nicht nur das, wir alle realisierten auch, dass wir dieselben Unterhosen besaßen.

Und es fühlt sich an, als hätten uns diese Erfahrungen bis zum heutigen Tage gebracht. Das ist unser Zweck: Der Welt zu zeigen, warum der Charakter so geil ist. Um diese fiktionale Welt mit der Realität zu verknüpfen. Es ist persönlich für uns. Wir konzentrieren uns darauf, unser Lebenswerk in dieses Spiel zu bringen, damit wir es mit der gesamten Welt feiern können.“

Wann das Spiel erscheint, ist nicht bekannt.

Quelle