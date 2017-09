Square Enix kündigte heute an, dass SPELUNKER PARTY!, das neueste Plattformer-Abenteuer aus der SPELUNKER-Reihe, am 19. Oktober in digitaler Form für Nintendo Switch und den PC via STEAM erscheint.

Spelunker Party – Infos zum Spiel

Das Spiel folgt der Geschichte von Spenkulette und ihren Freunden. Spieler können im Alleingang auf Erkundungsreise gehen oder mit bis zu drei anderen Spielern im lokalen sowie im Online-Mehrspielermodus losziehen und fiesen Fallgruben, Felsbrocken und gefährlichen Gegnern ausweichen.

Im Mehrspielermodus können Spieler zusammenarbeiten und ihre Teammitglieder wiederbeleben, um gemeinsam gefahrvolle Hindernisse zu überwinden. Spieler können in über 100 aufregenden Levels auf jeder Karte versteckte Litho-Steine entdecken, um Gegenstände, Ausrüstung oder treue Haustiere freizuschalten, mit denen sie ihren Charakter individualisieren können und die ihnen bei der Erkundung der Level helfen.

Zusätzlich wird ab dem 7. Oktober eine kostenlose Demo zum Download im Nintendo eShop zur Verfügung stehen.

SPELUNKER PARTY! wird ab dem 19. Oktober 2017 in digitaler Form im Nintendo eShop für Nintendo Switch und auf STEAM für den PC erhältlich sein.