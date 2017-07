Die Sony Führungskräfte in Hong Kong haben die Bühne auf der Ani-Com & Games übernommen, um das 20-jährige Jubiläum zu feiern.

Sony – Aktuelle Situation

Sony Interactive Entertainment hat eine Pressekonferenz auf der Ani-Com & Games in Hong Kong gehalten. Dort gab es ein Update zur lokalen Situation zum PlayStation Business.

Sony Interactive Entertainment Japan und Asia President Atsushi Morita hat die Präsentation mit Fakten gestartet. Dazu gehört, dass PlayStation Hong Kong 1997 gekündet wurde und der erste Zweig innerhalb Asiens war, abgesehen von Japan.

Morita-san sagte auch, dass Hong Kong ein sehr wichtiger strategischer Punkt ist. Dieser hat viel zum Reichtum der asiatischen Wirtschaft in den letzten 20 Jahre beigetragen. Er ist sicher, dass in der Zukunft Hong Kong weiterhin eine kritische Rolle spielt.

Laut Morita-san, ist der Beweis das die PlayStation „sehr brillante Ergebnisse“ letztes Jahr hatte. Das dürfen sie dem Launch der CUH-2000, PS4 Pro und PlayStation VR in Hong Kong verdanken. Es war ein „sehr erfreulicher Moment“ für das Unternehmen.

Sony – Viele Lokalisierungen

Der General Manager der Hong Kong Niederlassung Tetsuro Tokoro unterstreicht das Jubiläum. Dabei erwähnt er, dass die Hong Kong PlayStation Fans den asiatischen Gaming Markt führen.

Als drittes hat Sony Interactive Entertainment Japan und Asia Deputy President Hiroyuki Oda die Bühne betreten. Dort hat er einige News für den lokalen Markt genannt.

Gran Turismo Sport erscheint in Asien, genauso wie in Nordamerika am 17. Oktober mit chinesischer Sprache. Everbody’s Golf erscheint auch in beiden Kontinenten gleichzeitig am 20. August. Das gilt auch nochmal für Knack II am 5. September.

Die chinesische Version von Shadow of the Colossus erscheint Anfang kommenden Jahres. Gefolgt wird es von Detroit: Become Human irgendwann 2018 mit einer chinesischen Lokalisierung.

No Heroes Allowed! VR erhält auch eine chinesische Lokalisierung. Das gleiche kriegt auch Destiny 2 (am 6. September) mit chinesischen Untertiteln. Es gibt sogar eine normale und limited Edition dafür.

Call of Duty: WWII erhält auch eine chinesische Sprachunterstützung am 3. November mit der lokalen Beta am 26. August. FIFA 18 unterstützt zum ersten Mal sogar traditionelles und simples Chinesisch am 26. September. Need for Speed Payback erhält auch eine chinesische Lokalisierung am 10. November. Last, but not least ist Star Wars Battlefront II mit traditionellem Chinesisch am 17. November.