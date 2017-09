In einem Gespräch mit Reuters hat Sony Interactive Entertainment Präsident and Global CEO, Andrew House, über PlayStation VR gesprochen. Dabei erwähnte er, dass man sich nicht ganz so wohl fühle in der Alleinherrschaft des Marktes. Man brauche nämlich mehr Konkurrenz, um eine Zielgruppe zu definieren.

Sony – Ohne Konkurrenz kein großer Markt

Seit dem Launch von PSVR im Oktober 2016 hat sich in der Spielewelt nicht so viel getan wie erhofft. Tatsächlich dauerte es satte acht Monate bis eine Millionen Einheiten über die Ladentheke wanderten. Eine gar fast schon lächerliche Zahl gegen die 60 Millionen verkauften PlayStation 4 Konsolen. Dennoch: Eine Millionen VR-Geräte wirken im Vergleich zu Oculus Rift und HTC Vive wie der Mount Everest zum kleinen Hügel in der Nachbarschaft.

Kurzum: Sony hat einen derartig großen Vorsprung auf seine Konkurrenz, sodass der Markt vielmehr als Monopol zu sehen ist. Und genau das besorgt die Japaner.

“Ich fühle mich nicht sonderlich wohl darin, der Marktführer in VR mit einem solchen Vorsprung zu sein,” sagte House. “Bei einer so neuen Kategorie willst du eine Vielzahl von Plattformen haben, die alle gut dastehen und etwas schaffen, wodurch eine noch größerer Zielgruppe entsteht.”

Alleine in den Monaten Juni/Juli/August konnte Sony eine halbe Millionen Geräte absetzen. Das ist bereits eine Zahl, an die Oculus Rift und HTC Vive auch in Jahren – beim aktuellen Stand – nicht herankommen.