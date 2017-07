Am vergangenen Samstag hat SEGA im Rahmen des Sonic Mania: Behind the Scenes-Panels auf der San Diego Comic Con Infos und einen ersten Screen (siehe oben) zu den neuen Special Stages im bald erscheinenden Sonic Mania veröffentlicht.

Sonic Mania – Kostprobe des Soundtracks

Außerdem können Fans auch in den extra dafür komponierten Soundtrack hineinhören – ganz bequem am Ende der News.

Sonic Mania erscheint am 15. August für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC. Sammler freuen sich zusätzlich über eine Vinyl-Auflage des Soundtracks, der hier vorbestellt werden kann.