SEGA kündigte gestern an, dass Sonic Forces am 7. November für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Fans können ab sofort die limitierte Day-One-Editon im Handel vorbestellen, welche neben vier Sonic Forces-Artworks im Postkartenformat zusätzlich das SEGA/ATLUS PACK-Add-On enthält.

Sonic Forces – Infos zur Day One Edition

Damit bekommen Spieler dreizehn weitere digitale Outfits, Gegenstände und Accessoires, um mit dem eigenen Avatar den Look aus fünf verschiedenen SEGA/ATLUS-Spielen nachzustellen. Teilnehmende Händler bieten in Kürze darüber hinaus das Shadow-Kostüm für den Avatar der Spieler als Vorbesteller-Bonus an.

Das Team, das bereits Sonic Colors und Sonic Generations entwickelt hat, bietet der neueste Ableger pfeilschnelle Action als Modern Sonic, katapultiert Classic Sonic vorbei an gefährlichen Plattformen und verbindet mächtige neue Gadgets mit den selbsterstellten Helden der Spieler.

Das Spiel erscheint am 7. November 2017 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC.