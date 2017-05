Sumo Digital hat heute bekanntgegeben, dass Ihr Physik-Plattformer Snake Pass am 28. März in Nordamerika und am 29. März in Europa für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Snake Pass wird zum Launch verbesserte Visuals auf der PlayStation 4 Pro unterstützen. Snake Pass ist ein Retro-Plattformer, in dem es darum geht, möglichst alles zu sammeln, was es gibt. Die Spieler schlängeln, quetschen und klettern durch immer schwerer werdende Welten voller spannender Hindernisse und gefährlicher, komplizierter Herausforderungen.

Snake Pass – Infos zum Spiel

Sumo haben weiterhin angekündigt, dass das Spiel die PlayStation 4 Pro unterstützen wird. Besitzer der PlayStation 4 Pro und eines 4K TVs werden Snake Pass in einer höheren Auflösung genießen können und so die wunderschöne Welt des Spiels, generiert von der Unreal Engine 4, in noch mehr Detail erleben. Diejenigen, die eine PlayStation 4 Pro mit einem herkömmlichen HD-Display nutzen, werden Snake Pass in einer höheren Framerate genießen. Snake Pass wird weiterhin High Dynamic Range/HDR auf der PlayStation 4 Pro und der PlayStation 4 unterstützen. Spieler, die kompatible TVs ihr Eigen nennen, werden die reichen Farben und Texturen von Haven Tor in unglaublich lebendigem HDR erleben. Macht Eure Augen bereit dafür!

Für Spieler von Snake Pass auf der Xbox wird die Xbox Play Anywhere Initiative unterstützt. Das heißt, man kauft Snake Pass einmalig und kann das Spiel dann sowohl auf Xbox One als auch auf Windows 10 ohne Zusatzkosten spielen. Der eigene Fortschritt wird in der Cloud gespeichert, man hat ihn also immer mit dabei. So kann man genau da weiterspielen, wo man vorher aufgehört hat – egal, auf welchem Gerät.

Nintendo Switch Besitzer können das Spiel im TV Modus spielen, im Handheld-Modus und im Tabletop-Modus. Dank des Supports von Joy-Con© und Switch Pro Controller bietet der Titel auf Nintendo Switch nie dagewesene Flexibilität, damit man spielen kann, wo immer und wann immer und wie man will.

Als ein mysteriöser Eindringling die Ruhe ihrer Heimat bedroht, liegt es an Noodle der Schlage und Doodle dem Kolibri, sich auf eine gefährliche Reise zu begeben und den Tag zu retten. Die Spieler steuern dieses dynamische Duo und müssen eins werden mit ihrem Schlangen-Ich, während sie sich durch 15 Level in vier immer schwereren Themenwelten schlängeln, quetschen und klettern. Snake Pass ist eine einzigartige Hommage an das klassische Plattforming-Genre, ist intuitiv und spaßig zu lernen, wird aber immer schwieriger und testet so die Fähigkeiten der Spieler bis an die Grenzen!