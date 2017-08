Ubisoft Singapore gab auf der E3 2017 bekannt, dass Skull & Bones eine Singleplayer-Kampagne beinhaltet. Damals aber gab es noch keine konkreten Infos dazu. Stattdessen lag der Mehrspieler-Aspekt im Vordergrund. Deswegen fragen sich viele Spieler: Handelt es sich hierbei um eine story-basierte Erfahrung oder nur um eine Art Tutorial für das eigentliche Spiel?

Skull & Bones – „Shared-narrative“ Ansatz

Wenn euch der Begriff von „Shared-narrative“ nichts sagt, so erklärt es Creative Director Justin Farren, der übrigens auch ein Fan von The Last of Us ist. Dieses Spiel setzt auf das Gegenteil – eine echte Narrative.

„Eine Narrative, bei der Spieler mit anderen teilen können, was sie machen, ist eine einzigartige Erfahrung für diese Person. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Kurzum: Wie kann man eine systematische Welt erschaffen, in der alle Spieler eine eigene Spielerfahrung haben und trotzdem alles in eine zusammenhängende Welt mit historischen Piraten und Charakteren passt? Zudem können Spieler ein starkes Band zwischen ihrer Crew erschaffen. Wir wollten diese Erfahrung nicht separat anbieten, damit Spieler sie nur konsumieren und nie wieder zurückkehren.“

Um es mit unseren Worten zu sagen: Ihr zockt eine eigene Story und bekommt in regelmäßigen Abständen neue Events, die irgendwie versuchen, alles in Einklang zu bringen.

„Wir wollten ein System erschaffen, dass uns ermöglicht, die Geschichte Monat für Monat, Jahr für Jahr zu erzählen. Und anschließend werfen wir stückchenweise Story-Elemente hinzu. Wenn ihr also PvP-Spieler seid, so sollt ihr das Gefühl haben, die Geschichte dennoch zu meistern. Und falls ihr PvE-Spieler, oder wie ich, jemand seid, der mit seiner Tochter durch die Meere segeln will, dann könnt ihr das auch tun. Erkundet das Meer, werdet zum Kingpin und erzählt eine eigene Geschichte in der Welt, die wir erschaffen haben.“

Zudem sagt er: „Wir wollen eine Welt erschaffen, die wirklich auf die Aktionen des Spielers reagiert.“

Skull & Bones erscheint im Herbst 2018 für PC, PS4 und Xbox One.