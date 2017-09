THQ Nordic hat heute den Releasetermin der Switch-Version von Sine Mora EX verkündet.

Sine Mora EX – 10. Oktober für Switch

In Europa erscheint die Version für Nintendos Konsole am 10. Oktober 2017. Unsere amerikanischen Freunde dürfen sogar schon am 26. September loslegen. Der Titel ist seit dem 08. August für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Das Spiel ist ein horizontales Shoot’em Up, das eine einzigartige Herausforderung bietet, in der Zeit der ultimative Faktor ist. Das nett anzusehende Shoot ‘em up bietet neben dem Story-Modus, der eine unglaubliche Geschichte webt, auch einen Arcade-Modus, der Fans des Genres mit tief gehendem Gameplay herausfordert. Der Story-Modus kann auch im lokalen Co-Op gespielt werden.