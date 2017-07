Sine Mora EX, die erweiterte und verbesserte Version des beliebten Sina Mora, wird für PC, Xbox One und PlayStation 4 am 8. August 2017 erscheinen. Die Version für Nintendo Switch folgt später im Sommer.

Sine Mora EX – Infos zum Spiel

Das Spiel erscheint sowohl als Download-Fassung in den jeweiligen E-Stores und steht für PlayStation­™4 und Xbox One als Retail-Version im Laden. Auch für Nintendo Switch™ folgt eine Retail-Fassung.

Sine Mora EX ist ein horizontales Shoot’em Up, das eine einzigartige Herausforderung bietet, in der Zeit der ultimative Faktor ist. Das nett anzusehende Shoot ‘em up bietet neben dem Story-Modus, der eine unglaubliche Geschichte webt, auch einen Arcade-Modus, der Fans des Genres mit tief gehendem Gameplay herausfordert. Der Story-Modus kann auch im lokalen Co-Op gespielt werden.