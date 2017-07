Der japanische Entwickler Cygames hat heute den Release der deutschen Version des beliebten Sammelkartenspiels Shadowverse auf iOS, Android und Steam bekannt gegeben. Mit mehr als 10 Millionen Downloads im ersten Jahr war der Titel in Japan bereits ein großer Erfolg.

Shadowverse – Infos zum Spiel

Shadowverse ist zum echten Phänomen in Japan geworden. Neben den kompetitiven Multiplayer-Modi bietet der Titel auch eine Solo-Kampagne, mit der sich das Spiel von traditionellen Kartenspielen abhebt. Außerdem können Karten während Duellen entwickelt werden, was die strategischen Möglichkeiten um ein Vielfaches steigert.

Das angesagte Spiel hat sich in seinem Ursprungsland und darüber hinaus bereits einen Namen in der eSports-Szene gemacht, so finden weltweit zahlreiche Wettkämpfe mit Preisgeldern von bis zu 35.000 € statt.

Nach der kürzlich veröffentlichten 4. Erweiterung, Wonderland Dreams, umfasst Shadowverse inzwischen über 800 atemberaubend illustrierte Karten, deren Designs vor allem die Herzen der hiesigen Anime- und Manga-Fans höher schlagen lassen dürften, und wurde mit viel Liebe zum Detail komplett auf Deutsch lokalisiert!